Події

08:29 08.12.2023

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

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На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох мирних мешканців

У ніч на п'ятницю російські окупаційні війська завдали по Харкову 6 ударів ракетами С-300, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів дістала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, якого було госпіталізовано до медичного закладу. Зафіксовано влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, близько 20 автомобілів. Усе - виключно цивільні об'єкти", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, о 00:46 8 грудня стався ворожий обстріл (попередньо УАБ) с.Курилівка Куп'янського району області. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку.

Близько 16 години 7 грудня окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Поранення дістали 3 мирних жителі (чоловік 56 років і жінки 50 і 69 років).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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