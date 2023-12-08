Події

07:07 08.12.2023

Окупанти за добу здійснили три ракетні, 57 авіаударів і 47 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу здійснили три ракетні, 57 авіаударів і 47 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 3 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

Крім того, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Олександро-Шультине, Торецьк, Південне, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Копані Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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