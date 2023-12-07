Події

21:31 07.12.2023

Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

1 хв читати
Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

За час роботи фандрайзингової платформи United24 зібрано понад 500 мільйонів доларів, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури", - сказав він.

За його словами, "загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрано за час роботи United24".

"Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання… У процесі відбудови – багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. Це все – мільйони донорів, абсолютно різних", - зазначив президент.

 

 

Теги: #зеленський #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 07.12.2023
Зеленський подякував Японії за підтримку України

Зеленський подякував Японії за підтримку України

18:42 07.12.2023
Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

00:26 07.12.2023
Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

00:10 07.12.2023
Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

00:02 07.12.2023
Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні українських дітей

Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні українських дітей

13:18 06.12.2023
Зеленський відвідав дітей, які лікуються після поранень в "Охматдиті"

Зеленський відвідав дітей, які лікуються після поранень в "Охматдиті"

22:04 05.12.2023
Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

20:20 05.12.2023
Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

20:16 05.12.2023
Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

22:40 04.12.2023
Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

Зеленський подякував Японії за підтримку України

Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Камишін: Є домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії питання безпеки та виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

Українська авіація завдала ударів по п'яти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти завдали три ракетних і 39 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 110 населених пунктів

ЗС України відбили за добу 19 атак окупантів на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

"Метінвест" розробить концепцію відновлення зруйнованого окупантами кварталу в Бахмуті за проєктами "Сталевої мрії"

Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА