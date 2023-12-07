Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

За час роботи фандрайзингової платформи United24 зібрано понад 500 мільйонів доларів, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури", - сказав він.

За його словами, "загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрано за час роботи United24".

"Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання… У процесі відбудови – багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. Це все – мільйони донорів, абсолютно різних", - зазначив президент.