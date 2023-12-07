Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер тривалу нараду з главою уряду України Денисом Шмигалем, присвячену питанням енергетики.

"Провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Зокрема, про співпрацю з партнерами, підготовку нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Також, за словами президента, обговорювалися енергетичні питання, робота уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності функціонування всіх систем.

"Завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою маємо відповідну підтримку від сусідів - це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині - усім, хто розуміє військові виклики, температурні та економно, раціонально споживає електрику", - зазначив Зеленський.