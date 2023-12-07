Події

21:14 07.12.2023

Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

1 хв читати
Зеленський провів зі Шмигалем тривалу нараду з питань енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер тривалу нараду з главою уряду України Денисом Шмигалем, присвячену питанням енергетики.

"Провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Зокрема, про співпрацю з партнерами, підготовку нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Також, за словами президента, обговорювалися енергетичні питання, робота уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності функціонування всіх систем.

"Завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою маємо відповідну підтримку від сусідів - це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині - усім, хто розуміє військові виклики, температурні та економно, раціонально споживає електрику", - зазначив Зеленський.

 

 

 

Теги: #президент #уряд #нарада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 07.12.2023
Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії питання безпеки та виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії питання безпеки та виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

20:02 06.12.2023
Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні

19:05 06.12.2023
Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

19:02 06.12.2023
Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

15:57 04.12.2023
Зеленський заявив про успіхи в нарощуванні власного військового виробництва: Вперше вийшли на показник шість "Богдан" за місяць

Зеленський заявив про успіхи в нарощуванні власного військового виробництва: Вперше вийшли на показник шість "Богдан" за місяць

20:30 03.12.2023
Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів по Херсону

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів по Херсону

21:06 02.12.2023
Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

16:39 01.12.2023
Кабмін призначив Мироненка головою Держспецзв'язку, Семиргу - першим заступником голови Держмитслужби

Кабмін призначив Мироненка головою Держспецзв'язку, Семиргу - першим заступником голови Держмитслужби

20:42 30.11.2023
Зеленський провів у Запоріжжі наради з військовими щодо оборони області та зведення фортифікацій на основних тактичних напрямках

Зеленський провів у Запоріжжі наради з військовими щодо оборони області та зведення фортифікацій на основних тактичних напрямках

20:49 29.11.2023
Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації та перебігу бойових дій на Херсонщині

Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації та перебігу бойових дій на Херсонщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

Зеленський подякував Японії за підтримку України

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості

Камишін: Є домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм

ОСТАННЄ

Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

Росіяни обстріляли одну з шахт "Торецьквугілля", поранено її працівника

Зеленський подякував Японії за підтримку України

ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

Українська авіація завдала ударів по п'яти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти завдали три ракетних і 39 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 110 населених пунктів

ЗС України відбили за добу 19 атак окупантів на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

"Метінвест" розробить концепцію відновлення зруйнованого окупантами кварталу в Бахмуті за проєктами "Сталевої мрії"

Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА