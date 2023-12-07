Українська авіація завдала ударів по п'яти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ завдали ураження по станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.