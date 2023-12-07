Окупанти завдали три ракетних і 39 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу три ракетних і 39 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 27 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, противник атакував Україну із застосуванням 14 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131", 12 з них знищено.

За даними Генштабу, окупанти завдали авіаційних ударів біля Петропавлівки Харківської області, Серебрянського лісництва в Луганській області, Копанів Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку ворога за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області та Херсон.