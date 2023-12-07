ЗС України відбили за добу 19 атак окупантів на бахмутському напрямку і 15 на авдіївському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на шести напрямках - куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому, - а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях російських окупантів", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському та авдіївському напрямках.

"На бахмутському напрямку, силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області... На авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На запорізькому напрямку ЗСУ відбили шість ворожих атак у районах на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, на куп'янському напрямку - п'ять атак ворога біля Синьківки Харківської області, стільки ж - на мар'їнському.

"На Лиманському напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів у районі населеного пункту Терни Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 5 атак на позиції наших захисників", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.