"Метінвест" розробить концепцію відновлення зруйнованого окупантами кварталу в Бахмуті за проєктами "Сталевої мрії"

"Метінвест-СМЦ", збутова компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", безоплатно розробить концепцію відновлення зруйнованого росіянами кварталу в Бахмуті за проєктами "Сталевої мрії".

Згідно з інформацією компанії, це друге після Маріуполя місто, яке погодилося відновлювати житло з використанням prefab-рішень - технології, в якій використовуються попередньо виготовлені на заводах сталеві елементи споруд. А переговори і робота з адаптації проєктів будівель до місцевих умов ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.

Ступінь руйнування будівель кварталу "Ювілейний" оцінюють у 70%. На території площею 85,7 га проживало понад 17,5 тис. осіб. У кварталі розташовано 94 житлові будинки на 5-10 поверхів, п'ять дитячих садків, дві школи, кінотеатр і універсам.

Концепція відновлення кварталу розроблятиметься на основі проєктів "Сталевої мрії" з дотриманням усіх вимог містобудування, безбар'єрності та відповідатиме сучасним світовим тенденціям.

Презентація концепції планується наприкінці лютого 2024 року.

"Бахмут пережив одну з найтриваліших та найзапекліших битв у цій війні. Місто зазнало величезних пошкоджень, та ми віримо, що до нього обов’язково повернеться мирне життя. Найкраще рішення — думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Адже Метінвест готовий постачати для відновлення сталь, а ми надати весь наш досвід та експертизу, щоб після перемоги можна було відразу розпочинати будівництво", - сказала керівниця проєктного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ" Тетяна Скрипка, яку цитує пресслужба.

Як повідомлялося, у травні 2023 року "Метінвест-СМЦ" представив концепцію оновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля і платформи.

Це житлова забудова (будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об'єкти (паркінг, спорткомплекс і підземне укриття). Проєкти містять повний пакет документів, включно з кошторисом, графіками будівництва, плануванням, технічними рішеннями.

Концепція ґрунтується на принципі "будуй українське" і об'єднує близько 50 вітчизняних заводів із виробництва металоконструкцій, дизайнерів, виробників меблів і будматеріалів.

Ще один принцип, що лежить в основі "Сталевої мрії" - "Build Back Better". Це означає, що всі проєкти житла та соціальної інфраструктури вирізняють прозорість (відкриті кошториси та графіки будівництва), екологічність, модульність, інклюзивність і швидкість будівництва.

В Україні підприємства "Метінвесту" розташовані, переважно, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".