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18:42 07.12.2023

Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

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Президент України Володимир Зеленський спільно з представниками єврейського духовенства в Україні взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок з нагоди початку свята Ханука, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький запалив велику центральну свічку ханукії та промовив благословення на івриті. Після цього на ханукії запалили одну лампадку. Шмуель Камінецький нагадав про значущість свята Хануки, яке символізує можливість дива", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента в четвер.

Голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Мейєр Стамблер зазначив, що головним посланням Хануки є розповідати світові про дива, і що президент може розповісти світові про диво України.

Зі свого боку Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки.

"Це свято – про перемогу сили духу. І це найголовніше. Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги", - наголосив президент.

Теги: #ханука #зеленський

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