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18:02 07.12.2023

Камишін: Є домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм

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Камишін: Є домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

"Є довгострокові рішення, але дуже важливі для нас. Це рішення про виробництво боєприпасів, насамперед 155 калібру. В нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проєктів триватиме роки", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами міністра, процес виробництва боєприпасів 155 калібру триває "щонайменше два, максимум три роки."

"Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри, ви це знаєте. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", - сказав він.

Як повідомлялося, 6-7 грудня у Вашингтоні відбувається форум представників української та американської промисловості за участю представників влади двох країн. У його рамках сторони вивчають можливості спільного виробництва озброєнь.

Теги: #виробництво #боєприпаси #домовленості

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