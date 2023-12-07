Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

Через обстріли російських окупантів зупинили роботу два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, повідомило Міністерство енергетики.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", - йдеться в повідомленні Міненерго у фейсбуці.

Як зазначило міністерство, через це зупинення теплових блоків, а також унаслідок зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно та економно, особливо в пікові години навантаження", - наголосило Міненерго.

Із таким закликом до споживачів увечері четверга звернулася і НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі. Системний оператор зазначив, що споживання різко зростає, і вкрай нагальною є потреба вимкнути все зайве, зокрема, за можливості, кондиціонери та обігрівачі, а також електроприлади, які перебувають у режимі очікування, з мережі, зокрема для зарядки гаджетів, не вмикати одразу кілька потужних електроприладів.

Як повідомлялося, "Укренерго" бере аварійну допомогу суміжних операторів протягом восьми годин доби з 11.00 до 19.00 потужністю 700 МВт (три-чотири енергоблоки ТЕС). До цього екстреного заходу довелося вдатися, бо більше нічим покрити дефіцит потужності. Останній захід - відключення споживачів.