Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Тягинка Херсонської області, внаслідок чого поранення дістали чотири особи, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей. У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років", - написав Прокудін у телеграм-каналі у четвер.