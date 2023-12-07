Події

13:18 07.12.2023

Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

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Унаслідок обстрілу Тягинки постраждали 4 особи – Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Тягинка Херсонської області, внаслідок чого поранення дістали чотири особи, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей. У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років", - написав Прокудін у телеграм-каналі у четвер.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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