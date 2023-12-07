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12:39 07.12.2023

Найближчими днями в більшості областей України сніжитиме, на дорогах - ожеледиця

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Найближчими днями в більшості областей України сніжитиме, на дорогах - ожеледиця

У п'ятницю, 8 грудня, у північних, Вінницькій і Харківській областях сніг, у більшості центральних, східних і південних областей сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу, ожеледь, у західних областях без істотних опадів, на Закарпатті та Прикарпатті туман, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних і південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура в північних і західних областях уночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території протягом доби 0-5° морозу, на півдні країни 0-5° тепла, удень у Криму 6-11° тепла.

У Києві в п'ятницю очікується сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 8 грудня найвища температура вдень була 12,2°у 1960 р., найнижча вночі -19,7° у 1959 р.

В Україні в суботу, 9 грудня, на Лівобережжі невеликий сніг, у східних областях - помірний, у південних областях невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура в північних і західних областях уночі 5-10° (у Волинській, Рівненській та Житомирській областях місцями до 13° морозу), удень 2-7° морозу, на решті території вночі 1-6° морозу, удень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві в суботу без істотних опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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