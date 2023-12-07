Через російські обстріли на Донеччині поранено чотирьох мирних жителів - ОВА

За минулу добу внаслідок російської агресії на Донеччині було поранено чотирьох місцевих мешканців: двох людей в Авдіївці, одну у Нелипівці (Торецька громада) і одну - Андріївській громаді, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"На донецькому напрямку двох людей поранено в Авдіївці. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка та Катеринівка. В Очеретинській громаді під вогнем околиці Соловйового. У Курахівській громаді в зоні ураження Курахове, Трудове і Дальнє", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Як повідомив Мороз, на горлівському напрямку в Нелипівці Торецької громади поранено одну людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки й одну багатоповерхівку. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка та Міньківка. В Андріївській громаді поранено людину, пошкоджено територію підприємства.

За його даними, на лисичанському напрямку в Званівській громаді обстріляно Верхньокам'янське і Переїзне, у Лиманській - Торське, Зарічне і Ямпіль.

"Загалом за добу росіяни поранили чотирьох мешканців Донецької області", - підсумував керівник ОВА.