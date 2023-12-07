Публічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито - НАЗК

Публічний доступ до Реєстру декларацій буде відкрито, як очікується, після 10 грудня - коли Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закінчить ініційоване Генеральним штабом ЗСУ вилучення декларацій захисників України з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

Як зазначається на офіційному сайті НАЗК у четвер, пріоритетом НАЗК є забезпечення захисту інформації про декларантів-захисників України та членів їхніх сімей.

НАЗК повідомляє, що працює над вилученням декларацій із публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. "Не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, що надійшли до цієї дати. Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з урахуванням заходів безпеки, визначених п. п. 2-11 Прикінцевих положень закону України "Про запобігання корупції".

Як наголошується в повідомленні, ініціатором вилучення декларацій із публічної частини Реєстру, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний штаб ЗСУ.

НАЗК нагадує, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не лише декларації, а й повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подані за всі періоди. Усі документи, подані до Реєстру декларантами, щодо яких на підставі подань уже застосовано заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

Як повідомляється, НАЗК продовжить вилучати документи з публічної частини Реєстру декларацій за поданнями ініціаторів і "після 10 грудня аж до дати завершення або скасування воєнного стану в Україні", однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі. Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення або скасування воєнного стану в Україні".