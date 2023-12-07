Події

08:04 07.12.2023

Армія РФ за добу здійснила два ракетних і 80 авіаударів, а також 85 обстрілів із РСЗВ

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Армія РФ за добу здійснила два ракетних і 80 авіаударів, а також 85 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 2 ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 четверга.

Крім того, минулої доби силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

Також від початку поточної доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Червоний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львів Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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