Між ЗС України та окупантами відбулося 91 бойове зіткнення за добу

За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 91 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення", - йдеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога неподалік Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога біля Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Сили оборони відбили 34 атаки противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

На шахтарському напрямку ЗСУ відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах на захід від Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

На мелітопольському напрямку наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.