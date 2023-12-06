Генштаб ЗС України: За добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів, ракетники уразили склад із боєприпасами, гелікоптер і ЗРК

Українська авіація за минулу добу завдала 15 ударів по силах росіян, зокрема вразила один пункт управління, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 - по пункту управління та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ вразили 1 гелікоптер противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів і 2 артилерійських засоби противника.