Події

20:40 06.12.2023

Генштаб ЗС України: За добу росіяни завдали два ракетних і 71 авіаційний удар

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Генштаб ЗС України: За добу росіяни завдали два ракетних і 71 авіаційний удар

За минулу добу російські окупаційні війська завдали 2 ракетних і 71 авіаційний удар, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, артилерійського обстрілу зазнали понад 130 населених пунктів України.

"Ворог завдав 2 ракетних і 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 середи.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначає Генштаб.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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