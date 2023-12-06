Генштаб ЗС України: За добу росіяни завдали два ракетних і 71 авіаційний удар

За минулу добу російські окупаційні війська завдали 2 ракетних і 71 авіаційний удар, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, артилерійського обстрілу зазнали понад 130 населених пунктів України.

"Ворог завдав 2 ракетних і 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 середи.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначає Генштаб.