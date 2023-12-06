Події

20:31 06.12.2023

Генштаб ЗСУ: за добу відбулося 83 бойових зіткнення, близько 30 із них у напрямку Авдіївки

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Генштаб ЗСУ: за добу відбулося 83 бойових зіткнення, близько 30 із них у напрямку Авдіївки

Протягом доби сталося 83 бойових зіткнення, найактивнішими бойові дії були в напрямку Авдіївки, де за добу відбулося близько 30 атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 83 бойових зіткнення", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на Волинському та Поліському, а також на Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога - у районі Синьківки Харківської області, на Лиманському напрямку - 6 атак ворога, "який, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів у районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області".

Як повідомляє Генштаб, на Бахмутському напрямку було відбито 10 атак російських військ: у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 29 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Як інформує Генштаб, на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області (відбито 13 атак). На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Новодонецького Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 5 атак противника: на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться в повідомленні.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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