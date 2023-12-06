Криміналісти встановили особу загиблого під завалами зруйнованого від ракетного удару будинку в Новогродівці Донецької області. Ним виявився 35-річний чоловік, батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Поліцейські ідентифікували загиблого в Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу. На місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок рятувальники виявили фрагменти тіла людини. Криміналістам вдалося встановити особу загиблого. Це 35-річний батько дівчинки, тіло якої знайшли під завалами раніше", - йдеться в повідомленні МВС у фейсбуці у середу ввечері.

"Російська ракета забрала життя всієї родини. Батька та 8-річну доньку ідентифіковано. Пошукова операція триває - шукають жінку", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ракетної атаки 30 листопада в Новогродівці від прямого влучання в триповерховий житловий будинок один із під'їздів повністю зруйновано. Поранення різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро дорослих і одна дитина.

Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих, одна з них - дитина, 8-річна дівчинка, тіла яких знайдено під час розбору завалів будинку.