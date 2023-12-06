Події

18:10 06.12.2023

США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

2 хв читати
США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру в жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, інформують в Офісі генпрокурора.

"Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру в тортурах і жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом пов'язаним із росією військовослужбовцям. Це перший випадок притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час російської агресії, в рамках юрисдикції іноземних країн", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

У повідомленні з посиланням на генпрокурора США зазначається, що це перший випадок притягнення до відповідальності за законом США про воєнні злочини.

"Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали потерпілого з будинку, в якому він проживав у с. Мілове в Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували впродовж 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували сексуальним насильством і вбивством", - інформують у відомстві.

Згідно з повідомленням, генеральний прокурор США також подякував українському Офісу генерального прокурора за суттєву допомогу, надану в процесі розслідування.

"Офіс генерального прокурора на постійній основі співпрацює з американськими колегами та обмінюється інформацією про міжнародні злочини РФ. Завдяки Меморандуму про співпрацю, який підписали генеральний прокурор Андрій Костін і Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вересні 2022 року, ця співпраця вийшла на новий рівень і приносить відчутні результати", - наголошується в повідомленні.

У відомстві наголошують, що щиро вітають роботу американських колег і готові й надалі всебічно сприяти та надавати всю необхідну інформацію.

 

Теги: #сша #офіс_генпрокурора #воєнні_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 06.12.2023
Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України

Стефанчук гарантує контроль за витрачанням коштів США для Сил оборони України

16:15 06.12.2023
Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

11:09 06.12.2023
Єрмак і Стефанчук обговорили з головами комітетів Палати представників США потреби в посиленні української ППО

Єрмак і Стефанчук обговорили з головами комітетів Палати представників США потреби в посиленні української ППО

10:51 06.12.2023
Посол України в США пояснила причину скасування участі Зеленського в секретному брифінгу в Сенаті США

Посол України в США пояснила причину скасування участі Зеленського в секретному брифінгу в Сенаті США

03:01 06.12.2023
Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

22:04 05.12.2023
Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

20:26 05.12.2023
Кулеба про узгодження Конгресом США допомоги Україні: Триває робота, щоб це рішення було ухвалено вчасно

Кулеба про узгодження Конгресом США допомоги Україні: Триває робота, щоб це рішення було ухвалено вчасно

19:27 05.12.2023
США розширили санкції проти Білорусі одинадцятьма компаніями та вісьмома фізособами

США розширили санкції проти Білорусі одинадцятьма компаніями та вісьмома фізособами

19:25 05.12.2023
Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

12:31 05.12.2023
Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

Припинення Варшавою слідства у справі про переселення в 1947 р. жителів південно-східної Польщі є спробою реабілітації операції "Вісла" - УІНП

СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

СБУ підірвала автомобіль "депутата ЛНР" Попова, він загинув - джерела

ОСТАННЄ

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

У ГУР Міноборони України підтвердили смерть Киви

Підрозділи ПВК "Схід" збили ракету над передмістям Дніпра - Лисак

У Києві на Софійській площі запалили новорічну ялинку - мер

Мовний омбудсмен за результатами PISA-2022 підготує рекомендації органам влади щодо підвищення успішності українських учнів

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

Припинення Варшавою слідства у справі про переселення в 1947 р. жителів південно-східної Польщі є спробою реабілітації операції "Вісла" - УІНП

СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

СБУ підірвала автомобіль "депутата ЛНР" Попова, він загинув - джерела

Досвід наглядових рад у сфері бізнесу потрібно застосовувати для управління держустановами культури - в.о. міністра культури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА