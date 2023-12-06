США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру в жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом військовим, пов'язаним із РФ, інформують в Офісі генпрокурора.

"Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру в тортурах і жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом пов'язаним із росією військовослужбовцям. Це перший випадок притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час російської агресії, в рамках юрисдикції іноземних країн", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

У повідомленні з посиланням на генпрокурора США зазначається, що це перший випадок притягнення до відповідальності за законом США про воєнні злочини.

"Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали потерпілого з будинку, в якому він проживав у с. Мілове в Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували впродовж 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували сексуальним насильством і вбивством", - інформують у відомстві.

Згідно з повідомленням, генеральний прокурор США також подякував українському Офісу генерального прокурора за суттєву допомогу, надану в процесі розслідування.

"Офіс генерального прокурора на постійній основі співпрацює з американськими колегами та обмінюється інформацією про міжнародні злочини РФ. Завдяки Меморандуму про співпрацю, який підписали генеральний прокурор Андрій Костін і Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вересні 2022 року, ця співпраця вийшла на новий рівень і приносить відчутні результати", - наголошується в повідомленні.

У відомстві наголошують, що щиро вітають роботу американських колег і готові й надалі всебічно сприяти та надавати всю необхідну інформацію.