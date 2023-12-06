Припинення Варшавою слідства у справі про переселення в 1947 р. жителів південно-східної Польщі є спробою реабілітації операції "Вісла" - УІНП

В Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявляють, що рішення польської сторони щодо припинення слідства у справі про переселення 1947 року жителів південно-східної Польщі є спробою реабілітації операції "Вісла".

"28 листопада на офіційному сайті Інституту національної пам'яті Польщі було оприлюднене рішення, яким прокурор відділу комісії розслідування злочинів проти польського народу в Ряшеві припинив слідство у справі про переселення в 1947 році в рамках акції «Вісла» жителів південно-східної Польщі, зокрема українців. Це рішення викликало широкий резонанс у Польщі та Україні. Зокрема через те, що в аргументації до цього рішення здійснена спроба виправдати злочини комуністичного режиму у Польщі, які демократична польська влада вже неодноразово засуджувала на найвищому політичному рівні", - йдеться в повідомленні прес-служби УІНП.

В Інституті наголошують, що таке рішення та його обґрунтування повністю суперечить усталеному науковому погляду на події і в Україні, і в Польщі.

"УІНП прикро вражений вищезазначеним рішенням прокурора у справі, яка розслідувалася за поданням представників української громади у Польщі, а також загалом стривожений тенденцією до політизації історії й вибіркового підходу до джерел про українсько-польські взаємини, яку спостерігаємо протягом останніх років у Польщі", - ідеться в повідомленні.

Водночас, з огляду на реакцію на рішення у справі про операцію "Вісла" всередині польського суспільства, в Інституті впевнені, що ця тенденція не відображає настроїв і ставлення з боку громадянського суспільства в Польщі.

"Переконані, що цивілізований і чесний діалог щодо минулого, а також неупереджені дослідження допоможуть належним чином кваліфікувати навіть найдраматичніші події історії ХХ століття, адже чесність і обізнаність є найкращими підставами для порозуміння й дружби між українцями та поляками", - підсумували в УІНП.