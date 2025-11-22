Інтерфакс-Україна
Події
09:53 22.11.2025

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

1 хв читати
Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні
Фото: МЗС України

Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радек Сікорський обговорили американські мирні пропозиції, Сибіга наголосив на необхідності залучення Польщі до будь-яких мирних зусиль.

"Я провів важливу і ґрунтовну дискусію про американські мирні пропозиції з @SikorskiRadek. Я поділився нашою оцінкою та послідовністю подальших кроків", - написав Сибіга у соціальній мережі Х.

За його словами, у розмові міністр наголосив, що "європейські країни, а особливо Польща як надійний союзник і сусід України, повинні бути залучені і відігравати важливу роль у мирних зусиллях".

"Я ціную поради, думки та пропозиції Радека, а також підтримку Польщі для України", - зазначив Сибіга.

У зв'язку з посиленням гібридних атак Росії проти Європи, включаючи останні акти саботажу проти Польщі, сторони також обговорили подальшу спільну роботу з метою зміцнення безпеки як на двосторонньому рівні, так і в форматі Люблінського трикутника разом з Литвою.

Теги: #польща #мирні_пропозиції #сибіга

