Події

17:05 06.12.2023

СБУ підірвала автомобіль "депутата ЛНР" Попова, він загинув - джерела

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СБУ підірвала автомобіль "депутата ЛНР" Попова, він загинув - джерела

Унаслідок підриву автомобіля в тимчасово окупованому Луганську загинув воєнний злочинець терористичної організації "ЛНР" Олег Попов, до його ліквідації причетна Служба безпеки України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні в тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль із депутатом "народної ради ЛНР" і воєнним злочинцем Олегом Поповим. Спочатку пропагандисти повідомляли, що він зазнав важких поранень, а потім визнали, що пособник окупантів повністю задвухсотився", - розповів співрозмовник агентства.

Він зазначив, що "ця ліквідація - справа рук СБУ".

"Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування і вбивав українців. Крім того, у "народній раді ЛНР" цей персонаж був головою комітету з питань державної безпеки і оборони", - додало джерело.

Теги: #сбу #луганськ #підрив

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