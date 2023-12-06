Події

14:03 06.12.2023

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом військовим

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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом військовим

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом українським військовослужбовцям.

Відповідні укази №№ 807/2023, 808/2023 і 809/2023 розміщено на сайті Офісу президента.

Зокрема, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Лабунцю В.О. (начальник штабу - заступник командувача повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ), полковнику Рябку С.І. (заступник командувача повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ), полковнику Салію А.Г. (начальник інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України).

Теги: #звання

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