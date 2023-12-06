За добу було 97 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 26 атак ворога на лиманському напрямку

За минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень, зокрема Сили оборони відбили 26 атак ворога на лиманському та 25 атак на авдіївському напрямках, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки, що на Луганщині; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, що на Донеччині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, на північний схід від Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене становище в районах на захід від Вербового Запорізької області.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.