Події

07:11 06.12.2023

Авіація сил оборони 15 разів за добу атакувала противника, знищено ворожий Су-24М

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Авіація сил оборони 15 разів за добу атакувала противника, знищено ворожий Су-24М

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 по пунктах управління і 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ і 11 артилерійських засобах противника", - наголошується у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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