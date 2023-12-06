Авіація сил оборони 15 разів за добу атакувала противника, знищено ворожий Су-24М

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 по пунктах управління і 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ і 11 артилерійських засобах противника", - наголошується у зведенні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.