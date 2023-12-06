Події

04:43 06.12.2023

У Вінницькій області підтверджено 329 випадків гепатиту "А"

2 хв читати
У Вінницькій області підтверджено 329 випадків гепатиту "А"

У Вінницькій області станом на 5 грудня лабораторно підтверджено 329 випадки захворювання на гепатит "А", всього було зафіксовано 391 випадок захворювання, з них 55 – у дітей, за попередню добу виявлено два нових випадки, про це у п'ятницю ввечері повідомляє Вінницький обласний центр контролю. та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України

Наразі 29 пацієнтів перебувають на лікуванні у стаціонарах, інформує Центр на своїй сторінці у Фейсбуку.

На території області вакциновано від гепатиту "А" 810 осіб, у тому числі 669 медиків та 141 контактних осіб (з них 61 дитина).

Центр також повідомляє про продовження епідеміологічного розслідування для виявлення вогнищ зараження та поширення інфекції. За період з 17 жовтня по 5 грудня 2023 року спеціалістами Центру відібрано 406 проби води для лабораторного дослідження, станом на 05.12.2023 р. відібрано 127 проб для дослідження методом ПЛР на визначення вірусного гепатиту "А". За результатами 126 проб відповідають вимогам Державних санітарних норм, одна перебуває у роботі.

Організовано та здійснюється медичне спостереження за контактними особами в домашніх осередках. Обстежено 291 людину з числа контактних осіб, у сімох виявлено імуноглобуліни М до вірусу гепатиту "А". Фахівцями Вінницького центру з контролю захворювань проведено заключну дезінфекцію у 48 домашніх осередках.

Також фахівцями Центру було організовано та проведено лабораторне обстеження методом ІФА працівників підприємств харчової промисловості та торговельних підприємств міста, всього обстежено 3 тис. 864 осіб, у дев'яти з яких виявлено антитіла до вірусу гепатиту "А", ще один – результат сумнівний.

Також тривають превентивна дезінфекція у публічних місцях та санітарно-просвітницька робота у ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 323 лабораторно підтверджені та 385 випадків хвороби загальним числом.

2022 року в Україні було зафіксовано 281 випадок гепатиту "А".

Теги: #гепатит_а #вінницька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:37 02.12.2023
У Вінницькій області підтверджено 323 випадки гепатиту "А"

У Вінницькій області підтверджено 323 випадки гепатиту "А"

01:33 30.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 320 випадків гепатиту "А"

У Вінницькій області підтверджено 320 випадків гепатиту "А"

23:51 23.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 303 випадки гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 303 випадки гепатиту А

01:41 18.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 280 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 280 випадків гепатиту А

03:24 15.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 268 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 268 випадків гепатиту А

07:15 13.11.2023
Під Вінницею зіткнулися два автомобілі, є жертва і діти серед постраждалих

Під Вінницею зіткнулися два автомобілі, є жертва і діти серед постраждалих

22:54 11.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 263 випадки гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 263 випадки гепатиту А

00:51 09.11.2023
У Вінницькій області підтверджено 255 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 255 випадків гепатиту А

15:27 02.11.2023
В Івано-Франківській області вісім випадків захворювання на гепатит А, три з них - у дітей

В Івано-Франківській області вісім випадків захворювання на гепатит А, три з них - у дітей

23:33 01.11.2023
В Івано-Франківській області виявлено гепатит А: госпіталізували сімох осіб

В Івано-Франківській області виявлено гепатит А: госпіталізували сімох осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло - Зеленський

Керівник САП: Швидше розслідувати справи ми не будемо, дайте нам інструментарій, і будемо відповідати за рівень боротьби з корупцією

ОСТАННЄ

Україна бачить "великий ризик" програти війну, якщо Конгрес США відкладе життєво важливу допомогу

Сенат США провалить голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

Війська РФ за день обстріляли сім громад Сумської області

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

ЗСУ завдали ударів по 21 місцю скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали чотири ракетних і 53 авіаудари по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про позбавлення осіб держнагород

Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА