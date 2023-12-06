У Вінницькій області підтверджено 329 випадків гепатиту "А"

У Вінницькій області станом на 5 грудня лабораторно підтверджено 329 випадки захворювання на гепатит "А", всього було зафіксовано 391 випадок захворювання, з них 55 – у дітей, за попередню добу виявлено два нових випадки, про це у п'ятницю ввечері повідомляє Вінницький обласний центр контролю. та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України

Наразі 29 пацієнтів перебувають на лікуванні у стаціонарах, інформує Центр на своїй сторінці у Фейсбуку.

На території області вакциновано від гепатиту "А" 810 осіб, у тому числі 669 медиків та 141 контактних осіб (з них 61 дитина).

Центр також повідомляє про продовження епідеміологічного розслідування для виявлення вогнищ зараження та поширення інфекції. За період з 17 жовтня по 5 грудня 2023 року спеціалістами Центру відібрано 406 проби води для лабораторного дослідження, станом на 05.12.2023 р. відібрано 127 проб для дослідження методом ПЛР на визначення вірусного гепатиту "А". За результатами 126 проб відповідають вимогам Державних санітарних норм, одна перебуває у роботі.

Організовано та здійснюється медичне спостереження за контактними особами в домашніх осередках. Обстежено 291 людину з числа контактних осіб, у сімох виявлено імуноглобуліни М до вірусу гепатиту "А". Фахівцями Вінницького центру з контролю захворювань проведено заключну дезінфекцію у 48 домашніх осередках.

Також фахівцями Центру було організовано та проведено лабораторне обстеження методом ІФА працівників підприємств харчової промисловості та торговельних підприємств міста, всього обстежено 3 тис. 864 осіб, у дев'яти з яких виявлено антитіла до вірусу гепатиту "А", ще один – результат сумнівний.

Також тривають превентивна дезінфекція у публічних місцях та санітарно-просвітницька робота у ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 323 лабораторно підтверджені та 385 випадків хвороби загальним числом.

2022 року в Україні було зафіксовано 281 випадок гепатиту "А".