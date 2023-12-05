Події

22:04 05.12.2023

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

1 хв читати
Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський не буде присутній на секретному брифінгу в Сенаті США, а також на брифінгу в Палаті Представників, повідомляє з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера кореспондент CNN у Конгресі Ману Раджу у вівторок.

"Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський більше не збирається брати участь у віртуальному брифінгу через справу, яка виникла в останню хвилину. Зеленський також не з'явився на віртуальному брифінгу в Палаті представників щодо України, повідомили законодавці", написав Раджу в соціальній мережі Х (раніше відомій як Tвіттер).

Раніше Чак Шумер анонсував запрошення адміністрацією президента Байдена Володимира Зеленського до участі в секретному брифінгу в Сенаті в режимі захищеного відеозв'язку.

 

 

 

 

Теги: #сша #сенат #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 05.12.2023
Кулеба про узгодження Конгресом США допомоги Україні: Триває робота, щоб це рішення було ухвалено вчасно

Кулеба про узгодження Конгресом США допомоги Україні: Триває робота, щоб це рішення було ухвалено вчасно

20:20 05.12.2023
Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

20:16 05.12.2023
Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

19:27 05.12.2023
США розширили санкції проти Білорусі одинадцятьма компаніями та вісьмома фізособами

США розширили санкції проти Білорусі одинадцятьма компаніями та вісьмома фізособами

19:25 05.12.2023
Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

Спікер Палати представників США не підтримає пакет допомоги Україні, доки не вирішиться питання про безпеку американських кордонів

04:20 05.12.2023
Ситуація на полі бою - важка, але ЗСУ продовжують домагатися прогресу - Держдепартамент США

Ситуація на полі бою - важка, але ЗСУ продовжують домагатися прогресу - Держдепартамент США

02:37 05.12.2023
Агентство відновлення отримає 20 тис. тонн металу для будівництва захисту об'єктів енергетики від "Шахедів"

Агентство відновлення отримає 20 тис. тонн металу для будівництва захисту об'єктів енергетики від "Шахедів"

22:40 04.12.2023
Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

Зеленський привітав підтримку України з боку Міжнародної морської організації

22:32 04.12.2023
Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

Зеленський відзначає роботу мобільних груп зі знищення "Шахедів"

20:58 04.12.2023
Держдеп США вважає за потрібне якнайшвидше виділити додаткові кошти для України

Держдеп США вважає за потрібне якнайшвидше виділити додаткові кошти для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Біля острова Зміїний збито російський бомбардувальник Су-24М - командувач Повітряних сил

Усі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло - Зеленський

Керівник САП: Швидше розслідувати справи ми не будемо, дайте нам інструментарій, і будемо відповідати за рівень боротьби з корупцією

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

ОСТАННЄ

ЗСУ завдали ударів по 21 місцю скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали чотири ракетних і 53 авіаудари по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про позбавлення осіб держнагород

Повернулися в роботу після короткострокових ремонтів два блоки ТЕС - Міненерго

Коаліція F-16 працює над збільшенням кількості літаків, які буде передано Україні - Кулеба

ЗС України відбили за добу 23 атаки окупантів на авдіївському напрямку

Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

В ЄС є абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною - Кулеба

Греція готова до проведення другого саміту "Україна-Балкани" - уповноважений МЗС Греції щодо України

У результаті ранкового обстрілу Херсона поранено шестеро осіб, із них чотири медпрацівники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА