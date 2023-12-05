Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський не буде присутній на секретному брифінгу в Сенаті США, а також на брифінгу в Палаті Представників, повідомляє з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера кореспондент CNN у Конгресі Ману Раджу у вівторок.

"Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський більше не збирається брати участь у віртуальному брифінгу через справу, яка виникла в останню хвилину. Зеленський також не з'явився на віртуальному брифінгу в Палаті представників щодо України, повідомили законодавці", написав Раджу в соціальній мережі Х (раніше відомій як Tвіттер).

Раніше Чак Шумер анонсував запрошення адміністрацією президента Байдена Володимира Зеленського до участі в секретному брифінгу в Сенаті в режимі захищеного відеозв'язку.