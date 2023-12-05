ЗСУ завдали ударів по 21 місцю скупчення окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, чотири удари по ворожих пунктах управління і три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ за минулу добу завдали ураження шести районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одному пункту управління та одному складу боєприпасів окупантів, двом станціям радіоелектронної боротьби та 11 артилерійським засобам противника.