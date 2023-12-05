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20:45 05.12.2023

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про позбавлення осіб держнагород

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Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про позбавлення осіб держнагород

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №6163 про позбавлення осіб державних нагород, повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Підтримали законопроєкт Лозинського", - сказав Чернєв агентству "Інтерфакс-Україна" за підсумками засідання профільного комітету у вівторок.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6163 про внесення змін до деяких законів щодо позбавлення осіб державних нагород 14 квітня 2022 року. Законопроєкт ініціював народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос").

Згідно з пропонованими змінами до закону про державні нагороди, президент України може позбавити особу державних нагород за поданням суду, якщо нагородженого засуджено за тяжкий та особливо тяжкий злочин. Глава держави також може ухвалити рішення про позбавлення особи держнагороди на основі обґрунтованого подання Верховної Ради або Ради національної безпеки і оборони, якщо нагороджений вчинив дії, спрямовані на популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та її посадових осіб, а також виправдовував, визнавав правомірність або публічно заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України, анексію території України державою-агресором, порушення територіальної цілісності, суверенітету України.

Президент також може позбавити держнагороди, у разі встановлення правоохоронними органами участі нагородженого у вчиненні збройної агресії проти України або окупаційних адміністраціях держави-агресора.

 

 

Теги: #рада #комітет #нацоборона

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