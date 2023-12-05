Події

16:39 05.12.2023

Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

1 хв читати
Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

Українські ударні безпілотні літальні апарати у вівторок уранці завдали ударів по ворожих радіолокаційних системах і системах управління, розташованих на сході окупованого Криму, розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" власне джерело.

Зокрема, завдано ударів по радіолокаційній системі "Небо-М" противника в районі смт Багерове Єдикуйського району Автономної Республіки Крим, по ворожій стоянці гелікоптерів, радіолокаційній системі П-18 "Терек" і системі управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля с. Стрілкове.

"Цей ранковий хлопок на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ. Так наша спецслужба привітала окупантів із Міжнародним днем волонтера", - розповів співрозмовник агентства.

Теги: #сбу #крим #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 05.12.2023
Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

17:18 05.12.2023
КС оголосив перерву в розгляді справи про ЧФ РФ у зв'язку із заявою про відвід судді Головатого, поданою представником президента

КС оголосив перерву в розгляді справи про ЧФ РФ у зв'язку із заявою про відвід судді Головатого, поданою представником президента

10:14 05.12.2023
Унаслідок ворожої атаки БПЛА є незначні руйнування об'єкта інфраструктури - голова Львівської ОВА

Унаслідок ворожої атаки БПЛА є незначні руйнування об'єкта інфраструктури - голова Львівської ОВА

08:44 05.12.2023
Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

21:55 04.12.2023
Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

Окупанти завдали ударів БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини, виникли пожежі

15:31 04.12.2023
У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА й понад 20 типів боєприпасів для них - Міноборони

У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА й понад 20 типів боєприпасів для них - Міноборони

07:38 04.12.2023
Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

07:33 04.12.2023
ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

20:07 03.12.2023
Окупанти запустили ударні БПЛА з Криму по Україні

Окупанти запустили ударні БПЛА з Криму по Україні

20:58 02.12.2023
У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські спецслужби завдали удару по паливному терміналу в окупованій Феодосії - джерело

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

ОСТАННЄ

Корупцію знищити неможливо, але вона має стати винятком, а не правилом - керівник САП

ЗМІ: Туреччина застерігає Ізраїль від знищення бойовиків ХАМАС на її території

Умєров поінформував головкома ЗС Швеції про реформи в міністерстві

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

У ЄС заявили про високу ймовірність вчинення терактів у період різдвяних свят

Майже 15% підлітків відчували булінг принаймні декілька разів на місяць - PISA-2022

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

РФ погодилася звільнити ще 6 українських дітей після посередництва Катару - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА