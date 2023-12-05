Безпілотники СБУ завдали ударів по важливих об'єктах противника в Криму - джерело

Українські ударні безпілотні літальні апарати у вівторок уранці завдали ударів по ворожих радіолокаційних системах і системах управління, розташованих на сході окупованого Криму, розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" власне джерело.

Зокрема, завдано ударів по радіолокаційній системі "Небо-М" противника в районі смт Багерове Єдикуйського району Автономної Республіки Крим, по ворожій стоянці гелікоптерів, радіолокаційній системі П-18 "Терек" і системі управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля с. Стрілкове.

"Цей ранковий хлопок на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ. Так наша спецслужба привітала окупантів із Міжнародним днем волонтера", - розповів співрозмовник агентства.