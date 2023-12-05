Події

15:01 05.12.2023

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

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Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу центру Херсона загинув волонтер організації "Справжні" Руслан Анісенко, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"У Міжнародний день волонтера росіяни вбили благодійника в Херсоні. Життя Руслана Анісенка, волонтера організації "Справжні", трагічно обірвалося сьогодні вранці. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

У вівторок вранці окупанти декілька разів обстріляли центр Херсона, унаслідок цього загинула одна людина, троє поранені.

 

Теги: #херсон #волонтер #загибель

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