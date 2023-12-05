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14:49 05.12.2023

Успішніші учні в Україні значно менш задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки - PISA-2022

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Успішніші учні в Україні значно менш задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки, свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2022.

"Загалом 38% українських підлітків повідомили, що вони дуже задоволені життям, а 32% - що задоволені. 18% п'ятнадцятирічних зазначили, що вони більшою чи меншою мірою задоволені своїм життям, але водночас 13% зізналися, що зовсім не задоволені своїм життям", - ідеться в національному звіті за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.

Зазначається, що рівень задоволеності підлітків життям в Україні змінився за чотири роки, що минули від циклу PISA-2018. "Беручи до уваги події, що відбулися за цей час, зниження цього показника було повністю прогнозованим. Так, навесні 2018 р. задоволеними або дуже задоволеними життям були 82% українських підлітків, а восени 2022 р. таких було вже лише 70%. Також майже вдвічі збільшилася частка учнів, які дуже незадоволені своїм життям (із 7,3% у 2018 р. до 13% у 2022 р.)", - ідеться у звіті.

Згідно з дослідженням, в Україні, як і в решті референтних країн, дівчатка частіше за хлопців повідомляли про те, що вони незадоволені або дуже незадоволені своїм життям, а також відсоток незадоволених є вищим серед учнів із низьким соціально-економічним статусом.

"Примітно, що успішніші учні в Україні значно менш задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки", - ідеться у звіті.

Дослідження проводилося в жовтні 2022 року на підставі двогодинного тестування з математики, читання, природничо-наукових дисциплін і креативного мислення. Загальна кількість учасників 3876 із 164 закладів освіти в 17 областях та Києві (у 7 областях та окупованому Криму дослідження не проводилося).

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) - міжнародне дослідження якості освіти, що започатковане 1997 року, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Воно оцінює рівень математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах/економіках світу.

Як повідомлялося, результати дослідження PISA 2018 року показали, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

Результати дослідження PISA-2022 свідчать, що з математики та природничо-наукових дисциплін українські школярі відстають від своїх однолітків із країн ОЕСР на півтора року навчання, а з читання - майже на два з половиною роки. Також наголошується, що лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової грамотності.

Теги: #учні #успішність #pisa

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