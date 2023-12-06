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17:39 06.12.2023

Мовний омбудсмен за результатами PISA-2022 підготує рекомендації органам влади щодо підвищення успішності українських учнів

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Мовний омбудсмен за результатами PISA-2022 підготує рекомендації органам влади щодо підвищення успішності українських учнів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 підготує рекомендації органам державної влади щодо підвищення успішності українських учнів.

"За словами уповноваженого, найбільше занепокоєння викликає суттєве падіння результатів українських учнів за ключовими показниками. Різниця в результатах із читання українських 15-річних учнів та їхніх однолітків у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку становить критичні 48 балів. Такий результат свідчить, що державі необхідно посилити увагу до питань гуманітарної безпеки України. Наголошую на цьому якраз під час Національного тижня читання, адже йдеться - про стабільне майбутнє держави", - повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

Кремінь переконаний, що поліпшенню ситуації сприятиме ухвалення визначеної мовним законом державної програми сприяння оволодінню державною мовою, реалізація Стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки, а також імплементація закону щодо стимулювання українського книговидання та книгорозповсюдження.

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) - міжнародне дослідження якості освіти, що започатковане 1997 року, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Воно оцінює рівень математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах/економіках світу.

Як повідомлялося, результати дослідження PISA 2018 року показали, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

Результати дослідження PISA-2022 свідчать, що з математики та природничо-наукових дисциплін українські школярі відстають від своїх однолітків із країн ОЕСР на півтора року навчання, а з читання - майже на два з половиною роки навчання. Також зазначається, що лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової грамотності.

У національному звіті подано інформацію про успішність українських 15-річних підлітків, зокрема на тлі результатів їхніх однолітків в інших країнах ОЕСР, а також порівняно з досягненнями учнівства станом на 2018 рік, коли Україна вперше взяла участь у дослідженні PISA.

Теги: #омбудсмен #освіта #pisa

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