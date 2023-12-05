Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати.

"Для України безумовним пріоритетом є розвиток освіти. Це фундамент, на якому ми маємо будувати сильну, конкурентну, інноваційну, європейську державу. Наголосив на цьому під час Глобального запуску результатів останнього міжнародного дослідження якості освіти PISA", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, презентований звіт є джерелом важливих даних про те, чим в Україні варто пишатися, і над чим необхідно ретельніше працювати.

"Дякую українським педагогам та організаторам за цей результат. А також за щоденну копітку працю. Уряд докладе всіх зусиль, щоб українська система освіти була стабільною та ефективною", - додав він.

Дослідження проводилося в жовтні 2022 року на підставі двогодинного тестування з математики, читання, природничо-наукових дисциплін і креативного мислення. Загальна кількість учасників 3876 зі 164 закладів освіти в 17 областях та Києві (у семи областях та окупованому Криму дослідження не проводилося).

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) - міжнародне дослідження якості освіти, що започатковане 1997 року, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Воно оцінює рівень математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах/економіках світу.

Результати дослідження PISA-2022 свідчать, що з математики та природничо-наукових дисциплін українські школярі відстають від своїх однолітків із країн ОЕСР на півтора року навчання, а з читання - майже на два з половиною роки. Також наголошується, що лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової грамотності.