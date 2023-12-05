Бабак: У нас лише 20% випускників педагогічних університетів працюють учителями

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє про необхідність переосмислити систему педагогічної освіти.

"Необхідно переосмислити систему педагогічної освіти. Я не кажу про те, що в нас лише 20% випускників педагогічних університетів доходять до роботи вчителем - це трагедія. Це на 99% відбувається за бюджетні кошти. І над цим ми працюємо зараз з урядом", - сказав Бабак під час презентації дослідження PISA-2022 у Києві.

Також голова комітету звернув увагу на питання якості педагогічної освіти та підготовки вчителів.