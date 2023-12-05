Результати PISA-2022 невтішні, але цілком очікувані - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що результати міжнародного дослідження PISA-2022 для України невтішні, але цілком очікувані.

"Цифри для нас невтішні, але цілком передбачувані, враховуючи ті умови, в яких ми перебували, в яких перебували наші діти й наша освіта", - сказав Лісовий під час презентації дослідження.

Зокрема, за даними дослідження, порівняно з дослідженням PISA-2018, з математики Україна опустилася на 12 балів (із 453 до 441), із природничо-наукових дисциплін - на 19 балів (із 469 до 450), із читання - на 38 балів (із 466 до 428).

За словами міністра, погіршення результатів пов'язані з тривалими обмеженнями через пандемію COVID-19 і неготовність системи освіти до цього, повномасштабною війною, а також зі стресом.

Водночас Лісовий зауважив, що зниження результатів відзначається не лише в Україні, а й в інших досліджуваних країнах, що пов'язано з пандемією та тривалим дистанційним навчанням.

Дослідження проводилося в жовтні 2022 року на підставі двогодинного тестування з математики, читання, природничо-наукових дисциплін і креативного мислення. Загальна кількість учасників 3876 зі 164 закладів освіти в 17 областях та Києві (ув семи областях та окупованому Криму дослідження не проводилося).

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) - міжнародне дослідження якості освіти, започатковане у 1997 році, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як повідомлялося, результати дослідження PISA 2018 року показали, що кожен четвертий п'ятнадцятирічний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності.

28 лютого 2023 року Україна та ОЕСР уклали угоду про участь у дослідженні якості освіти PISA-2025.