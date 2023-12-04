Події

21:05 04.12.2023

У Харкові дві людини загинули внаслідок обвалу ґрунту

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У Харкові дві людини загинули внаслідок обвалу ґрунту

Харківські рятувальники дістали тіла двох працівників газової служби, які загинули внаслідок обвалу ґрунту.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, о 18.26 надійшло повідомлення, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі на вул. Шевченка стався зсув ґрунту, під шаром землі опинилося двоє чоловіків (1981 і 1975 р.н.).

"До місця події одразу було направлено 6 одиниць рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу ДСНС. Рятувальники намагалися швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #жертви #харків #обвал_грунту

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