Омбудсмени України та Росії до кінця року відвідають до 400 полонених військовослужбовців

Омбудсмени України та Російської Федерації до кінця року відвідають до 400 військовополонених, які перебувають на їхній території, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Можу офіційно заявити, що в нас є домовленість до кінця цього року напередодні різдвяних свят, напередодні нового року мають відбутися ще три відвідання... Тобто я сподіваюся, що ми... до 400 наших громадян відвідаємо. Таким чином, через контр-візаві, я так називаю свого російського візаві, зможемо отримати принаймні хоч якийсь доступ до наших громадян", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Як повідомлялося, омбудсмени України та Росії за взаємною домовленістю раніше відвідали по 119 полонених військовослужбовців.