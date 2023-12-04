Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району, попередньо люди не постраждали - голова Дніпропетровської ОВА

Увечері російські окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, наслідки уточнюють, за попередньою інформацією, постраждалих і жертв немає, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Удень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв і постраждалих", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Протягом понеділка ворог також обстріляв із важкої артилерії та дронами-камікадзе Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Унаслідок чого пошкоджено гімназію, чотири житлові будинки, три господарські будівлі, лінії електропередач. Рятувальники загасили пожежу в покинутій будівлі, спричинену обстрілом. Серед людей постраждалих немає.