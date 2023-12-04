Естонські прикордонники попереджають тих, хто виїжджає до РФ, про можливе закриття кордону

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії попереджає, що у людей, які відвідують Росію, можуть виникнути труднощі з поверненням додому.

"Зверніть увагу, що, якщо Естонія буде змушена тимчасово закрити свої пункти перетину кордону через міграційний тиск, ви більше не зможете повернутися в Естонію через цей пункт перетину кордону", - йдеться в оприлюдненому в понеділок зверненні до жителів.

У ньому стверджується, що останніми тижнями Росія направляла на кордон групи іноземців, у яких немає законного права на в'їзд до країн Євросоюзу.

"Якщо така практика продовжиться, ми будемо змушені закрити прикордонні пункти пропуску з метою захисту національної безпеки та громадського порядку, як це вже зробила Фінляндія через міграційний тиск", - попереджає департамент.

Там також наголосили, що в разі, "якщо пункт перетину кордону закритий, він буде закритий для всіх, хто перетинає кордон".

"Це означає, що для того, щоб повернутися в Естонію, вам доведеться скористатися ще одним пунктом перетину кордону, який може подовжити вашу подорож на кілька сотень кілометрів", - йдеться в повідомленні.