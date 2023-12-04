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15:57 04.12.2023

Зеленський заявив про успіхи в нарощуванні власного військового виробництва: Вперше вийшли на показник шість "Богдан" за місяць

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Зеленський заявив про успіхи в нарощуванні власного військового виробництва: Вперше вийшли на показник шість "Богдан" за місяць

Президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення селекторної наради в понеділок розповів про перші успіхи в нарощуванні власного військового виробництва і плани щодо його збільшення.

"Щоденний селектор. Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - написав він у своєму телеграмі.

За словами Зеленського, дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. "Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - зазначив він.

"Працює і наш "зерновий коридор". Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів", - додав президент.

Як повідомив глава держави, у межах селектора він також отримав доповіді розвідок і зведення з фронту. Зокрема щодо оборони ЗСУ на бахмутському та авдіївському напрямках, а також на півдні.

Крім того, він повідомив, що надзвичайні служби, обласна та міські військові адміністрації спільно долають наслідки чергового російського обстрілу та допомагають постраждалим.

"А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості та бажання тероризувати місто", - написав Зеленський.

 

Теги: #нарада #озброєння #зеленський

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