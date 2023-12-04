Події

07:54 04.12.2023

ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів, 5 танків, 5 бронемашин, 12 артсистем, 22 БПЛА, 20 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 332810 (+770) осіб, танків - 5580 (+5) од, бойових броньованих машин - 10401 (+5) од, артилерійських систем - 7961 (+12) од, РСЗВ - 913 (+0) од, засоби ППО - 602 (+0) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6017 (+22), крилаті ракети - 1569 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10451 (+19) од, спеціальна техніка - 1141 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 04.12.2023
Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

07:33 04.12.2023
ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

21:05 03.12.2023
Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Українська авіація завдала ударів у вісім місць скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

21:00 03.12.2023
Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти завдали 31 авіаудар по Україні за добу, обстріляли понад 120 населених пунктів

20:51 03.12.2023
ЗС України відбили за добу 16 атак окупантів на бахмутському напрямку і 14 на авдіївському

ЗС України відбили за добу 16 атак окупантів на бахмутському напрямку і 14 на авдіївському

08:22 03.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

07:47 03.12.2023
За добу було 88 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 44 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

За добу було 88 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 44 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

07:38 03.12.2023
Окупанти за добу здійснили три ракетні та 22 авіаудари, а також 53 обстріли з РСЗВ

Окупанти за добу здійснили три ракетні та 22 авіаудари, а також 53 обстріли з РСЗВ

07:30 03.12.2023
Українські ракетники за добу атакували два райони зосередження сил противника

Українські ракетники за добу атакували два райони зосередження сил противника

19:42 02.12.2023
Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

Генштаб ЗС України: Відбулося 69 бойових зіткнень, окупанти зберігають високу активність на бахмутському та авдіївському напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 18 із 23 ударних БПЛА та одну керовану ракету Х-59

Зеленський подякував усім, хто не забуває, що фронт щодня потребує реальної та постійної підтримки

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації про причини призупинення обмінів військовополоненими

Інформація про нанесення тілесних ушкоджень нардепу Дубінському в СІЗО не підтвердилася - поліція

ОСТАННЄ

У Києві для прибирання снігу працює понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників

Понад 800 шахт у підземні тунелі в Газі виявила ізраїльська армія

В Україні запустили онлайн-гід із прав людини

Росіяни провели з'їзд колабораціоністів на ТОТ Херсонщини

США вдарили по бойовиках в Іраку для попередження атаки на свою базу

4 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Хмельницькій області працює ППО

Росіяни за день обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини

Ворог почав атакувати Україну "шахедами"

У Міноборони попередили про фейковий телеграм-канал Умерова і закликали подавати скарги на нього

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА