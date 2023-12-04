ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів, 5 танків, 5 бронемашин, 12 артсистем, 22 БПЛА, 20 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 332810 (+770) осіб, танків - 5580 (+5) од, бойових броньованих машин - 10401 (+5) од, артилерійських систем - 7961 (+12) од, РСЗВ - 913 (+0) од, засоби ППО - 602 (+0) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6017 (+22), крилаті ракети - 1569 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10451 (+19) од, спеціальна техніка - 1141 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.