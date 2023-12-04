Вночі українські захисники знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області

Українські захисники в ніч проти понеділка знищили один БПЛА в небі Дніпропетровської області, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Наші захисники знищили над Павлоградським районом ворожий шахед", - написав він у телеграм-каналі.

Також уночі під артилерійські обстріли потрапила Мирівська громада Нікопольського району. В одному з місцевих сіл пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, теплицю та газопровід. Серед людей постраждалих немає.

Разом із тим, на інших територіях Дніпропетровщини було спокійно.