Понад 800 шахт у підземні тунелі в Газі виявила ізраїльська армія

Ізраїльська армія виявила понад 800 шахт від початку наземної операції в Секторі Гази, що ведуть у велику підземну мережу тунелів і бункерів бойовиків ХАМАС, і більш ніж половину зруйнували з них під час боїв, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ХАМАС раніше робили заяву, що у своєму розпорядженні мають "сотні кілометрів тунелів" і порівнювали свою мережу за довжиною тунелів із системою метро Нью-Йорка.

Бойовики не приховували, що в тунелях і бункерах розташовуються центри управління і майстерні з виробництва озброєння. Це зробило тунелі головними цілями для ізраїльських повітряних ударів із застосуванням проникаючих боєприпасів.

"Шахти тунелів розташовувалися в житлових районах, багато з яких були поруч або всередині цивільних будівель і споруд, як-от школи, дитячі садки, мечеті та ігрові майданчики", - ідеться в повідомленні ізраїльських військових.

За словами військових, із приблизно 800 виявлених шахт 500 було знищено з використанням різних методів.