Зеленський подякував усім, хто не забуває, що фронт щодня потребує реальної та постійної підтримки

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні закликав українців пам'ятати про те, що боротьба за долю країни триває і не в соціальних мережах, політичних суперечках і з'ясуванні стосунків, а в конкретних речах, які підсилюють державу, зокрема, в підтримці фронту.

"У кожному місті України, де сьогодні був відносно тихий день… Усі, хто зараз у тилу. Усі, хто може просто побути в себе вдома. Усім варто пам’ятати, що битва за долю України триває. Триває вона не в соцмережах, не в суперечках один з одним про щось політичне, не у зʼясуванні стосунків. Ця битва там, де кожного дня українці й українки потребують підтримки. Конкретних речей, які посилюють Україну. Які додають міцності нашим позиціям – нашої держави. Які дають змогу відповідати ворогу на їхні удари нашими діями. Активними діями. Сміливими діями", - наголосив він.

Зеленський подякував усім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки. "Я дякую всім, хто працює саме заради незмінної, постійної, реальної підтримки. Дякую всім, хто розуміє, як це важливо, щоб наші люди в прифронтових районах і на тимчасово окупованій території відчували, що Україна про них пам'ятає. Пам'ятає і не залишить на знищення ворогу", - заявив він.

"Я дякую всім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергію на суперечки. Хто працює заради державних інтересів. Хто лікує і рятує. Хто вчить дітей та дійсно дбає про інтереси своїх громад. Хто виробляє зброю й снаряди для наших хлопців. Хто організовує волонтерські збори й попри все допомагає конкретним підрозділам. Дякую всім, хто тренує наших воїнів – і тут, в Україні, і в країнах-партнерах. Кожна така тренувальна місія – це конкретний внесок у перемогу, яка буде. Обов’язково. І якщо не просто в неї вірити. Якщо не просто чекати перемоги від воїнів. А якщо кожного дня робити все від тебе особисто залежне, щоб Україна стала сильнішою і щоб наших спільних можливостей стало більше", - додав президент.