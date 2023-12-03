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20:30 03.12.2023

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів по Херсону

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Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів по Херсону

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російських ударів по Херсону вдень.

"Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону. Жорстоких ударів. Просто по місту... Будинки. Вулиці. Наші лікарні. Станом на цей час відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив Зеленський.

За його словами, усім пораненим уже надано необхідну допомогу. Глава держави подякував усім, хто допомагає з ліквідацією наслідків обстрілів і надає допомогу людям.

Глава держави також зазначив, що загалом тільки за ці дні по Херсонській області було завдано понад 20 російських ударів. "Терористичних", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 3 грудня близько 15:30 зі ствольної артилерії військові РФ масовано обстріляли місто Херсон, унаслідок чого загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Пізніше померла ще одна людина.

 

 

 

Теги: #херсон #президент #співчуття #обстріл

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