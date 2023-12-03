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11:34 03.12.2023

Єрмак і Салліван обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння

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Єрмак і Салліван обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію на фронті, а також підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння.

"Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про ситуацію на полі бою та актуальні потреби Сил оборони України. Зокрема, він розповів про нещодавню поїздку разом із президентом Володимиром Зеленським у фронтові регіони: до Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей, а також про відвідування передових позицій українських захисників, які дають відсіч російському агресору", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Єрмак також повідомив, що під час зустрічі з президентом українські військові передали конкретні запити про озброєння та боєприпаси, які необхідні для захисту земель від окупантів.

"Співрозмовники також обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, що відбудеться 6-7 грудня у Вашингтоні на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Єрмак поінформував про перебіг реалізації Української формули миру, зокрема, "про десяту зустріч на рівні послів, яка відбулася в п'ятницю в Міжнародному аеропорту "Бориспіль"".

Очільник ОП подякував Джо Байдену та його команді, а також обом палатам Конгресу й усьому американському народові "за лідерство та непохитну підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність і проти російського терору".

Теги: #розмова #салліван #єрмак

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